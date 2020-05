Ser mamás les cambió la vida

Como una aventura, una fiesta o hasta magia. Así describen el momento en el que se convirtieron en madres estas actrices y conductoras, quienes guardan en la memoria las mejores anécdotas de sus bebés. Y al ver fotos de aquellos días, recuerdan también que tuvieron que aprender duras lecciones. Durante este mes, los vínculos de hijos con madres florecen y una forma de manifestar el cariño es recordando la primera vez que se conocieron. Para ellas, más allá de la fama, ser madres es el mejor acontecimiento de su vida

1 . Ingrid Coronado

Mamá de Emiliano, Luciano y Paolo “La lactancia era un tema, tú ves a las mamás dando leche y crees que es algo sencillo, como caminar, pero cuando estás en la situación te das cuenta que no es tan fácil, a veces duele, necesitas tips porque llega un momento en el que puedes estar realmente lastimada, esa parte me costó mucho trabajo las tres veces, pero siempre fui consciente de que era una parte fundamental para mis hijos, pedí asesoría. “A pesar de que yo no era una mujer que daba leche por montones, los primeros seis meses mis hijos pudieron tomar la leche materna y hoy por hoy puedo decirte con orgullo que fue un gran acto de amor porque me costó mucho trabajo, pero lo logré”.

2. Luz Elena González

Mamá de Santiago y María José “Lo más duro de ser mamá primeriza es aprender todo lo que tienes qué hacer, bañarlo bien, que se alimente, que tenga todas sus vacunas, eso fue para mí lo más difícil, que tomara pecho, y no saber si estaba comiendo bien, toda esa etapa del bebé, que estuviera comiendo, tomando su lechita y no saber. Es una de las etapas más maravillosas de la vida, un viaje de alegría, de emoción, de sorpresas, es increíble, creo que es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer”.

3. Angélica Vale

Mamá de Angélica y Daniel “El momento más feliz de mi vida fue cuando me pusieron a Angélica en los brazos, cuando por fin me convertí en mamá, y digo por fin porque era el sueño más grande de mi vida, sabía que yo iba a ser una mujer totalmente feliz el día que fuera mamá y no me equivoqué, desde que la pusieron en mis brazos fue cambio de vida radical para bien, soy una mujer diferente, una persona más paciente, más feliz con el amor de mi niña. Daniel vino a complementar eso, cuando pensé que no se podía, ese amor se multiplicó”.

4. Odalys Ramírez

Mamá de Santiago y Gia “Ser mamá es lo más hermoso que me ha sucedido, la primera vez que me convertí en mamá me di cuenta que todos los obstáculos que había enfrentado en mi vida habían valido la pena tan sólo para poder vivir ese momento del parto y sostener a mi bebé en brazos. Son mis dos hijos mi motor más grande y al convertirme en mamá una de las cosas que valoré fue a mi madre y abuela”.

5. Ana Layevska

Mamá de Masha y Santiago “Como todo en la vida la maternidad tiene las dos caras de la moneda porque sí conoces el amor absoluto, el más pleno e incondicional pero también te enfrentas a un cambio de vida. Quien se dedica a este medio está acostumbrado a recibir y cuando te conviertes en madre empiezas a dar todo tu tiempo, esfuerzo y priorizar a los hijos; a mí me ha convertido en una mejor persona”

6. Bárbara de Regil

Mamá de Mar Alexa “Ser madre ha sido de las mejores cosas que me han pasado; mi hija llegó cuando yo tenía 16 años y fue un gran motor para mí, realmente gracias a ella soy lo que soy, es quien me motiva día a día, sin darse cuenta, a ser mejor humano; ser madre es maravilloso y me ha puesto a prueba porque busco ser paciente, amorosa, ser su ángel de la guarda en vida”.

7 . Michelle Renaud

Mamá de Marcelo “Empecé a vivir al 100 por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida afortunada y he sabido agradecer lo que tengo pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional, me hace valorar cada día y estoy aprendiendo con él, a ser más paciente y entender que todos estamos aprendiendo en la vida”.