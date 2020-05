Tardó Arámbula para embarazarse

Aracely Arámbula reveló detalles del momento en que confirmó que debutaría en como mamá, así como de los intentos fallidos que vivió junto a Luis Miguel para convertirse en mamá.

“En el instante que yo me enteré, fue una emoción tan bonita, que me puse a llorar de la emoción, porque yo duré un año buscando, duramos un año buscando a Miguel, así que ya cuando se dio, pues fue un día muy especial y fue el momento exacto, preciso”, dijo en entrevista para el programa “Hoy”.

Posteriormente, la actriz y cantante relató que este proceso no fue nada sencillo, pues por varios meses tanto ella como “Luismi” vivieron la desilusión de no cristalizar su sueño de tener un hijo juntos. “Llevábamos un año buscando a Miguel y cada mes era como de, no pasa nada, entonces ya en mi cabeza dije me voy a relajar, pero es una emoción tan grande el ver que uno puede crear esa vida”, narró Arámbula.

GUARDA BONITOS RECUERDOS

Por último, Aracely contó que entre sus grandes recuerdos de su debut como mamá tiene un momento que compartió junto al cantante. “Mi hermano grabó un momento hermosísimo, de película, donde nos vemos los tres, el niño, el papá y la mamá, que dices tú… todos con la cara de felicidad, no puedo creer que, de aquí, de un ser humano, salga otro ser humano”. A pesar de que Aracely ha manifestado en diversas ocasiones que ella funge la labor de madre y padre para sus hijos, en esta ocasión la actriz dejó ver que también guarda bonitos recuerdos al lado del intérprete de “La Incondicional”.