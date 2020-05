Yo vi el feto’, dice ex de Frida

- Christian Estrada, ex pareja de Frida Sofía, sigue dando fuertes declaraciones en contra de la hija de Alejandra Guzmán, luego de ser señalado como el tercero en discordia en la relación entre madre e hija. Tras recordar el momento en que Frida le dio la noticia de que estaba embarazada cuando ellos ya estaban separados, el joven detalló:

“Le dije quiero ver pruebas, muéstrame el dispositivo, muéstrame todo, y me lo enseñó, entonces a los tres días ella me dijo que se lo había sacado, que había abortado, yo vi el ultrasonido, vi el feto, yo lo vi”. Afectado por la decisión que tomó su ex novia, Estrada contó durante la entrevista brindó al programa “Venga la Alegría” que como pareja habían decidido el nombre de su bebé.