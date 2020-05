Bebé de Katy Perry "saluda" a papás con el dedo medio

Katy Perry sorprendió y divirtió a todos sus fans con un video en donde reafirmó el sexo de su bebé y algo inusual es que su hija, haya mandado un gracioso "saludo" a sus famosos padres y por supuesto a todos los que la están mirando.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para compartir uno de los momentos más importantes en su vida y es así que mostró la ecografía que se le realizó en donde se le dijo que, junto a su pareja, el actor, Orlando Bloom, esperan una linda niña.

Sin embargo, mientras el médico realizaba la exploración usual en todas las embarazadas, la pequeña acomodó su manita y frente a la cámara alzó el dedo medio, después de que se dio a conocer su sexo; este momento resultó ser muy cómico para todos y las risas sonaron en el lugar.

La intérprete de "Dark horse", "Roar, "Fire Work", entre otras más no esperó mucho y en las primeras hora de hoy subió dicho video con la leyenda "Feliz día de las madres", el primero de muchos que le espera a Katy.

Más de cinco millones de reproducciones ya alcanzó el video y miles de comentarios felicitando a la pareja y a su cantante favorita no se hicieron esperar.

Entre otras de las cosas que se encuentra realizando Katy Perry es tratar de que los pequeños en esta cuarentena, debida a la pandemia que se vive por el coronavirus Covid-19, se distraigan, así que aceptó la invitación de Disney para interpretar uno de sus temas clásicos de películas.

Así que se unió a famosas como Ariana Grande, quien cantó la canción de Meg de Hércules; Beyoncé que interpretó "When you wish upon a star" y de otras más como Halsey o Shakira.

"Baby Mine", fue el tema que interpretó Perry, y que sale en la cinta "Dumbo". Dicho momento fue uno de los más tiernos en el proyecto llamado "Disney Family Singalong Part II", ya que la intérprete se disfrazó de elefanta para arrullar a su "elefantito" (en este caso fue un perrito de peluche).