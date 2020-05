Celebra a quienes se atreven a ser mamás

Susana Zabaleta aplaude a las nuevas mamás por arriesgarse a serlo y comenta que esta cuarentena que ha vivido debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país le ha servido para reflexionar sobre las enseñanzas que le dio su madre. “Lo que más recuerdo de ella es la paciencia, yo soy muy impaciente y me desespero muy fácil y ella siempre que está en cualquier situación encuentra la forma de darle la vuelta a las cosas que uno no entiende, lo que antes te desesperaba de repente ahora lo admiras, ella siempre piensa que el tiempo es el que debe de ser y ahora después de estar encerrada digo: ‘ella tenía razón’”.

Después de ser madre, Zabaleta entendió lo difícil que fue serlo para su mamá, sobre todo cuando ella atravesó la etapa de la adolescencia, así que le pidió perdón, sobre cuando estaba sufriendo lo mismo con sus hijos.

“Yo digo que la adolescencia es una de las cosas más difíciles de entender, me acuerdo de mi primera hija que empezó con su adolescencia; fui y le dije a mi mamá: ‘perdón, por mi culpa y le repetí: ‘perdóname mil veces’, y me decía: ‘pues sí, así fue de difícil’ y uno tiene que aguantar porque así fue, te das cuenta que así tú lo hiciste, lo viviste y en algún momento te toca, ahorita yo tengo un adolescente de 14 años y me cuesta muchísimo trabajo, pero no queda más que aguantar”, comentó.