Galilea Montijo se burla de Panini al aire; contesta la Lavandera

"¡No seas la Panini aquí mija, lo mío es el J Balvin, yo ya lo aparté!", le dijo Galilea Montijo a Andrea Escalona durante la transmisión del matutino "Hoy", en el que estaban haciendo una dinámica de manualidades, y entonces, Andrea dijo que quería darle su palito (manualidad que estaban haciendo) a J Balvin.

"Yo le quiero mandar mi palito a J Balvin", dijo Escalona, y Galilea no dudó en contestarle que no se comportara como una de las exLavanderas, Karla Panini, quien constantemente se vuelve tendencia por la historia entre ella y Karla Luna, quienes fueran amigas y socias pero terminaron toda relación por Américo Garza, el esposo de Luna.

Américo y Karla Panini sostuvieron una relación que posteriormente descubrió Luna. Actualmente, Él está casado con Panini y ambos tienen al cuidado a Nina y Sara, las hijas de Luna con Américo.

Este lunes, Galilea Montijo presentó la noticia del video que subieron los familiares de Karla Luna el 9 de mayo dando detalles de lo mal que la pasó Luna con Américo y Panini. La conductora del matutino se mostró solidaria con la familia y mandó un beso a Luna donde quiera que esté.

El 9 de mayo, la familia de la conductora subió un video para limpiar la imagen de Karla Luna. Estaban sus padres, sus hermanos y sus hijos. "Aquí estamos nosotros, para defender su imagen", dijo su padre. La familia se dijo lastimada por las habladurías de terceras personas.

Hasta este lunes, el video tiene 1.9 millones de visitas.

La madre de Luna lamentó recordó que cuando nació su nieta más pequeña, Karla Luna le puso "monito", de cariño, y cuando Luna murió, no pudieron ver a la pequeña ni en navidad ni año nuevo.

"Pasa el Día de Reyes y veo una publicación con la foto de mi nieta donde se refería que puso (Panini) ‘Y que me saco el monito y que me quedo con él’, quiero aclarar que ella sabía que así le decíamos de cariño y eso a mí me dolió mucho, me dio mucha tristeza y coraje".