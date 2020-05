Jefe del meme del ataúd sufre crisis por Covid-19

A pesar de que en las últimas semanas el video de los cargadores de ataúdes de Ghana se ha vuelto viral a raíz de la pandemia del coronavirus, ahora su líder Benjamin Aidoo asegura que vive una crisis a consecuencia de esta crisis en la salud mundial.

En medio de la cuarentena preventiva en el mundo, la nueva versión de un video que salió a la luz en 2017 pero ahora, con música electrónica de fondo y algo de humor negro, se convirtió en un popular meme.

“La gente me llama para decirme “tu video está por todas partes en internet, en las redes sociales, se volvió viral. Lo agradezco mucho… Este video me ayudó mucho, gané visibilidad. Mi visibilidad ha crecido. La gente quiere verme, me llaman para entrevistas”, dijo Aidoo en entrevista para la BBC.