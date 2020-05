En la era de redes sociales los famosos están bajo el escrutinio público y ninguna de sus acciones pasa desapercibida por los usuarios, por ello, algunos se han convertido en los más odiados de Internet. Son cientos de mensajes de odio, rabia y dolor, los que diariamente les dejan en sus cuentas oficiales, se forman grupos de debate y no dejan de ser tendencia, especialmente porque sus actos son considerados casi “crimen imperdonable”. A continuación una lista de los más odiados de las redes sociales en México y el mundo

Karla Panini Traicionera

La traición y el engaño entre amigos y familiares, es algo que los usuarios de Internet no están dispuestos a aceptar y es por eso que la traición de Karla Panini, al mantener una aventura con Américo Garza, el esposo de su amiga, y casi hermana Karla Luna, sigue causando indignación en redes, sobre todo tomando en cuenta que Luna sufría de cáncer. El aborrecimiento hacia esta “ex lavandera” se volvió tendencia este sábado en redes sociales, luego que la familia de Luna, quien falleció de cáncer hace tres años, hiciera público un audio donde ésta los enfrenta a ambos por haberla engañado. Luego de la muerte de Luna, Karla Panini, y Américo Garza se casaron, un acto que en redes lo han calificado como imperdonable.

Luisito Rey Cruel.

Después de haberse estrenado la serie de Luis Miguel y al revivir la relación que tuvo con su padre Luisito Rey, hizo que cientos de personas lo consideraran como un villano nacional en las redes sociales. Sobre todo cuando el papel interpretado por el actor Óscar Jaenada, demostró como presionó al “Sol de México” para que se convirtiera en cantante y sobre todo la disciplina que se convirtió en un abuso para que su hijo fuera famoso a toda costa. El amor incondicional de miles de fans alrededor del mundo, que tiene Luis Miguel hizo que se tomaran muy a pecho los actos del padre y ahora la maldad también es representada como Luisito Rey

Yolanda Saldívar Asesina

Selena para muchos ha sido y seguirá siendo una de las mejores cantantes latinas que ha pisado la faz de la tierra y esa pasión que demuestran las personas en las redes sociales por la cantante de tex-mex, hace que su odio por Yolanda Saldívar aumente, debido a que fue ella quien le arrebató la vida en 1995. Saldívar fue la presidente del club de fans y la gerente de las tiendas de ropa que tenía la cantante, pero después de que se enteró que le estaba robando, Selena quería cortar todo vínculo laboral. Yolanda acordó reunirse con la intérprete en un hotel para entregarle todos los documentos y así poner fin a su relación, pero tras una discusión, la que también fue su amiga, sacó un revólver calibre 38 y le disparó por la espalda mientras ella intentaba huir

Sarita Sosa Mentirosa

La molestia de algunos seguidores de José José empezó cuando su hija menor, Sarita Sosa, se llevó al cantante a Estados Unidos, con la finalidad de seguir un tratamiento en contra del cáncer de páncreas que padecía, pero después de algún tiempo lo aisló y no permitió que nadie lo contactara y mucho menos lo pudieran ver. Llegó al extremo en donde sus medios hermanos Marysol y José Joel, la acusaban de no permitirles acercarse a su padre. Pero todo estalló cuando “El Príncipe de la canción” murió y sus hermanos mayores tuvieron que buscarlo en varias funerarias de Miami, porque el cuerpo no aparecía. El escándalo aumentó cuando Sarita tampoco quería que fuera enterrado en México, ganándose con ello el odio nacional y la indignación del pueblo mexicano. La presión pública que envolvió sus acciones fue tan grande, que al final aceptó solo enviar la mitad de sus cenizas a México, un acto que los usuarios de redes nunca le perdonarán.