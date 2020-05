Ninel Conde pide ayuda a la Fiscal General de Justicia para recuperar a su hijo

Después de más de 2 meses de no poder reunirse con su hijo, Ninel Conde ha emprendido una batalla legal contra su ex pareja Giovanni Medina. Ahora, después de que el pasado 20 de abril la actriz interpusiera una demanda ante las autoridades acusando al padre de su hijo Emanuel de impedirle ver a al pequeño, se presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México para entregar un escrito a la fiscal general Ernestina Godoy donde solicita su ayuda para resolver este caso.

“Se presentó un escrito a Ernestina Godoy, la fiscal general, pidiéndole especial atención en el caso, ha pasado mucho tiempo, ya más de dos meses que este hombre no me deja ver al niño y necesitamos que se actúe, porque yo no sé si el niño está bien o no está bien, evidentemente está siendo mal aconsejado y pues a clamar por justicia”.