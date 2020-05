Noel Schajris salda una cuenta pendiente con "Hijo del mar"

CIUDAD DE MÉXICO — Noel Schajris está saldando de alguna manera una cuenta pendiente con su pequeño Dylan a través de una nueva canción: "Hijo del mar".

El músico argentino laureado con el Latin Grammy, quien no pudo estar presente en el parto hace tres años, lanzó el lunes el emotivo tema que pudo terminar de escribir durante la cuarentena por el coronavirus.

"Siempre está esa cuestión de 'me perdí estar ahí en el momento que naciste'", dijo Schajris en una entrevista reciente con The Associated Press por videollamada.