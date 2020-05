Sarita anuncia su carrera de cantante

Sarita Sosa indigna a mexicanos y no quiere que visite México con su músic Agencia México / EL DIARIO

Sara Sosa volvió a encender las redes sociales luego de publicar una fotografía en la que aparece junto a músicos que la acompañan en su nueva etapa como cantante.

La hija menor de José José no imaginó la molestia que desataría entre los internautas mexicanos, los cuales no olvidan las decisiones que tomó cuando el intérprete de “Almohada” falleció el pasado 28 de septiembre. Debajo de la foto se pueden leer diversos mensajes en el que le advierten que al pasar la contingencia de Covid-19 no la quieren en México y menos con su música, en dado caso que tenga planeado visitar ese país con su proyecto musical. Incluso José Joel y Marisol, hermanos mayores de la también cantante, salieron a relucir luego del comentario que Sarita publicó junto a la fotografía, pues tras escribir:

“En poco tiempo nos hemos convertido en una familia.

Encontré hermanos, amigos y compañeros de música”, los usuarios piden a los músicos que confirmen si son sus medios hermanos y respondan si la joven ha sabido ser buena hermana.