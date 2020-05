Sherlyn escribe conmovedora carta a su hijo

A escasas semanas de convertirse en madre, Sherlyn se encuentra más que emocionada por conocer a su bebé, y por tal motivo, decidió compartir con sus seguidores la emotiva carta que le escribió a su “amado hijo”.

Asegurando que está dando una “asomada a la ventana de su corazón”, la actriz mexicana expresó: “Amor mío, Dios me bendijo. Estoy a unas semanas de conocerte y ver tus ojitos hermosos por primera vez. Tú no podrías imaginarte la revolución que causa tu llegada, hay tanto amor para ti”.

Al hablar de su familia, Shelyn detalló: “Tu abuelo no para de hacer cobijas en su máquina de coser, con todo y que sus ojitos ya no funcionan como antes. Tu tita se la pasa buscando ideas para decorar tu cuarto y dándome mucha comida rica para que estés sano y fuerte. Tu primo Diego no pierde oportunidad de acariciarte, aunque sea a través de mi barriga. Tu tía Cris cuenta los días para tenerte entre sus brazos y todos nuestros perros me llenan de narices frías y lenguas húmedas”.