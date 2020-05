Vive África Zavala peculiar embarazo

La actriz mexicana África Zavala está en la mitad de su embarazo.

“Me ha tocado algo que no pensé que me pudiera pasar, pero estoy tratando de ponerle todas las ganas del mundo, de ser muy positiva, de cuidarme todo lo que puedo, ya no sé ni cuántos días llevo encerrada pero creo que no podemos hacer otra cosa que buscarle el lado positivo, trato de distraerme, hago yoga prenatal y varias cosas”, dijo África.