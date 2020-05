‘Volvería a ser mamá a la misma edad’

- La actriz Bárbara de Regil ha encontrado en Mar, su hija, una compañera de vida. Viajan juntas, hacen ejercicio y hacen pequeños videos que comparten en sus redes sociales. Aunque la actriz de “Rosario Tijeras” fue mamá muy joven, a los 16 años, hoy asegura que aunque pudiera, no cambiaría la edad en la que se convirtió en madre

Por otro lado, afirmó que con su hija, que hoy tiene más o menos la misma edad que ella tenía cuando fue mamá, no se habla de maternidad ni de cosas por el estilo, ya que ella es todavía una adolescente, con un contexto distinto. Regil reveló como pasa la cuarentena y casa y lamenta haber tenido que cancelar sus presentaciones donde muestra sus rutinas de ejercicios.

“La verdad es que he estado muy contenta, he estado muy tranquila, creo que cuando no puedes hacer nada lo mejor que puedes hacer es estar en paz contigo. Estaba por empezar una serie y se tuvo que posponer, pero lo que más me dolió posponer fueron las clases porque ya tenían su boleto comprado las niñas, me dolió muchísimo eso, espero que pronto volvamos a lo de antes”.