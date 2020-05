Luego del audio que filtrara la familia de Karla Luna de una conversación entre la fallecida, Karla Panini y Américo Garza, ahora sale a la luz la reacción de la ex Lavandera. A través de la cuenta de Instagram @Chamonic, circula una captura de pantalla de la conversación por WhatsApp entre Panini y una amiga.

En los mensajes, la mujer que le escribe a Panini le pregunta qué opina sobre el video que subieron los familiares de Luna y esto habría respondido: “No tengo nada que decir. En estos momentos me importa la gente que me conoce y no pone en duda mi persona (...) No se vale, imagínate cómo está Américo del coraje”. Karla Panini se despide de su amiga abruptamente, diciéndole que si quiere verla vaya, que no es un buen momento y que esto le afectará a sus hijas, pues a diferencia de ella, no saben manejar el odio.

Decepcionada y confundida por su reacción, su amiga le respondió: Pensé que éramos amigas, tengo el corazón roto de saber que te defendí y que ahora me salgas con estas ching.... (...) Mejor ya no te escribo y no necesito ir a tu casa para nada, ahí muere. Solo prepárate psicológicamente porque viene la guerra”.

MINTIÓ EN SU IGLESIA

A esto, Karla solo respondió: “Yo con Dios, ¿quién contra mí? Bye”. Posteriormente, la misma persona publicó en otra historia que había creído en ella cuando les “juró en la iglesia que te estaban humillando y difamando”. “Te vi llorar jurando en la iglesia que jamás le hiciste daño a Luna. Ojalá te expulsen”, escribió, además de amenazar con divulgar su número.