La gran voz del soul y el R&B, Betty Wright, ha muerto este 10 de mayo, a los 66 años, en su casa en Miami tras padecer cáncer, confirmó “Billboard”. Con su voz, dio un toque único a temas como “After the pain”, “Tonight is the night” y “Where is the love”. En los primeros días de mayo, la también cantante Chaka Khan pidió a través de su cuenta de Twitter unir oraciones por la salud de Betty.

“Mi amada hermana Betty Wright necesita ahora de sus oraciones”.