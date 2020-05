Julio Preciado se encuentra aislado por posible contagio de Covid-19

El estado de salud de Julio Preciado ha vuelto a ser noticia en las últimas horas y es que de acuerdo a la periodista Addis Tuñón, personas allegadas a la familia del intérprete le aseguraron que el artista fue trasladado de emergencia al hospital.

En un video difundido en su cuenta de YouTube, Tuñón relató que el intérprete fue llevado con urgencia a un nosocomio de Guadalajara para encontrarse con el equipo de médicos que le trasplantó el riñón que le donó su hijo Yuliana a inicios de este 2020.

“En esta mañana puedo confirmarles esta información, directamente de su doctor… hoy en la mañana, el doctor Julio Ramos, su médico… él lo recibió este domingo, en efecto, Julio Preciado se encuentra en este momento aislado en Guadalajara en el Hospital Country Club en la torre de Covid…”, contó la comunicadora.

Y para dar más detalles del caso, agregó: “Llegó el domingo, no llegó en una ambulancia, por qué, porque ninguna ambulancia accedió a darle el servicio de traslado, ninguna ambulancia quiso trasladar a un hombre trasplantado en febrero hacia Guadalajara, no le quisieron dar este servicio, se lo negaron…. Julio Preciado llegó en un vehículo particular acompañado de su esposa y su enfermera, le hicieron las pruebas pertinentes, presentaba una deficiencia respiratoria, y aunque no se ha dado la prueba de confirmación, el doctor me está diciendo que ya se encuentra aislado en la torre Covid del hospital Hospital Country Club en Guadalajara (sic)”.

Sobre el pronóstico de Preciado, la periodista detalló: “Julio se encuentra consciente, respirando bien, su riñón se encuentra bien, pero está delicado”.

Cabe señalar que previo a dar la noticia, Addis Tuñón contó que en la madrugada de este martes la hija de Julio Preciado habló con ella y desmintió está información; sin embargo, al tener la confirmación del médico que atiende al cantante es que decidió dar a conocer la noticia.