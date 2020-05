Anel, ex de José José, no ha podido conocer a su primer nieto varón

Tras informarse que Marysol Sosa trajo al mundo al primer nieto varón de José José, ahora es la ex pareja del cantante, Anel Noreña, quien reveló en entrevista para el programa Hoy que no ha podido conocer a su nieto José Patricio.

Debido a la pandemia que se vive en el mundo, la ex modelo confesó que no pudo visitar a su hija Marysol en el hospital, y ahora que se encuentra su casa, tampoco la dejaron ir a verlo.

“(José Patricio) está regio, lo único que me duele en mi corazón de abuela es que no he podido lanzármele a los besos, porque todavía no lo conozco en persona, pero próximamente… no sé para cuándo, pero ya lo tengo en mi corazón gracias a Dios”, reveló Anel.