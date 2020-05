El músico joven más rico de Inglaterra

El cantautor Ed Sheeran vuelve a ocupar el primer puesto en el listado de músicos menores de 30 años más acaudalados del Reino Unido, una clasificación que elabora anualmente el Sunday Times y que en su edición anterior también tuvo al artista inglés, de 29 años, como protagonista absoluto.

De hecho, el astro de la música ha incrementado en 40 millones de libras el patrimonio que le atribuye el semanario y amasaría ya unos 200 millones de libras (casi 245 mdd) en total gracias a las ventas de discos, los correspondientes derechos de autor y otras inversiones paralelas.

Desde el año 2017, el intérprete ha pasado buena parte de su tiempo en la carretera y ofreciendo multitudinarios conciertos en el marco de su “Divide Tour”, lo que explica en parte la envergadura de su creciente fortuna. En estos momentos, el artista disfruta de un merecido descanso profesional junto a su esposa Cherry Seaborn y sus numerosas mascotas.

Por otro lado, los ex integrantes de One Direction, Harry Styles y Niall Horan se sitúan en los puestos inmediatamente inferiores y por detrás de ellos las componentes de la banda femenina Little Mix. Cierran el listado otros tres vocalistas procedentes de la desaparecida “boy band”, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Liam Payne, así como Sam Smith y Rita Ora.