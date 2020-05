Hacen historia por su taquilla

Ganar más o menos dinero en taquilla no significa que sea mejor o peor película, pero sí, es un indicativo de que estamos ante un titán de hacer dinero.

Películas para las grandes masas internacionales, ha habido siempre a lo largo de la historia del cine, pero aquí te presentamos las 20 cintas que han arrasado en la taquilla y que han llevado a la multitud de aficionados a las salas de cine una y otra vez.

Disney es una de las compañías más rentables del mundo con sagas como Marvel, Star Wars o sus propias producciones. Otras como Universal, Fox o Warner Bros. se resisten a ceder sus puestos de privilegio, aunque el cine de superhéroes ha entrado con fuerza estos últimos años con auténticos taquillazos, uno tras otro.

1. Vengadores: Endgame

Año: 2019

Productora: Marvel Studios/Walt Disney Pictures.

Recaudación: 2.797 millones de dólares.

2. Avatar

Año: 2009

Productora: 20th Century Fox.

Recaudación: 2.787 millones de dólares.

3. Titanic

Año: 1997

Productora: 20th Century Fox.

Recaudación: 2.187 millones de dólares.

4. Star Wars: El despertar de la Fuerza

Año: 2015

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 2.068 millones de dólares.

5. Vengadores: Infinity War

Año: 2018

Productora: Marvel Studios/ Walt Disney Pictures.

Recaudación: 2.048 millones de dólares.

6. Jurassic World

Año: 2015

Productora: Universal Pictures.

Recaudación: 1.671 millones de dólares.

7. El Rey León

Año: 2019

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.656 millones de dólares.

8. Vengadores

Año: 2012

Productora: Marvel Studios/Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.518 millones de dólares.

9. Furious 7

Año: 2015

Productora: Universal Studios.

Recaudación: 1.516 millones de dólares.

10. Frozen 2

Año: 2019

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.449 millones de dólares.

OTROS FILMES

11. Vengadores: La Era de Ultrón

Año: 2015

Productora: Marvel Studios/Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.405 millones de dólares.

12. Black Panther

Año: 2018

Productora: Marvel Studios/Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.346 millones de dólares.

13. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2

Año: 2011

Productora: Warner Bros.

Recaudación: 1.341 millones de dólares.

14. Star Wars: Los últimos Jedi

Año: 2017

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.332 millones de dólares.

15. Jurassic World: El reino caído

Año: 2018

Productora: Universal Pictures.

Recaudación: 1.309 millones de dólares.

16. Frozen

Año: 2013

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.276 millones de dólares.

17. La Bella y la Bestia

Año: 2017

Productora: Walt Disney Pictures.

Recaudación: 1.263 millones de dólares.

18. Los Increíbles 2

Año: 2018

Productora: Walt Disney Pictures/Pixar.

Recaudación: 1.242 millones de dólares.

19. The Fate of the Furious

Año: 2017

Productora: Universal Studios.

Recaudación: 1.236 millones de dólares.

20. Iron Man 3