Pepe Aguilar responde a Natanael Cano

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Aguilar se convirtió en tendencia en Twitter luego de protagonizar un pleito en redes sociales con el cantante de corridos tumbados, de 19 años, llamado Natanael Cano.

El intercambio de puntos de vista inició luego de que el Escorpión Dorado cuestionara a Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados; Aguilar opinó, sin centrarse en esta corriente musical, que hay una crisis de calidad musical que ayudará a que las próximas generaciones hagan mejores cosas.

Ante esta respuesta Natanael expresó su molestia y criticó las palabras de Pepe.

"Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, que no sabe qué son los corridos tumbados y que para todos hay gusto… si todos tienen gustos diferentes ¿por qué abres el hocico? …ahí vas a tirar mierda con las palabras más muerta que pueden existir, pinche vato pendejo". De mi parte te puedes ir a la verga, tú y tus fan que ya están en la tumba, no existe ni uno, ni a mi jefa le gustas guey".

Pepe Aguilar arremetió y a través de su cuenta de Instagram le respondió a Natanael, confesando que ni lo conocía, ni a su música; le deseó lo mejor y lo invitó a ser más educado.

"Lo que estaba hablando no era ni siquiera de la música regional mexicana, por el amor de Dios; nomás se suben en un ladrillo y piensan que ya están volando. Para empezar, con todo respeto compa, ni lo conozco a usted, una canción jamás en la vida he oído tuya papacito, Dios te ayude, que te vaya muy bien, ni siquiera estaba hablando de ustedes, ni de un género ni nada. Que Dios te ayude aunque seas grosero, consíguete un poco de educación…. no estaba hablando de ti, si tú piensas que cuando digo que la música es pinche y chafa, me refiero a la música que haces, tienes un problema, la neta".