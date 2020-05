Angélica María asegura que Angélica Vale ha sufrido y llorado desde niña

Angélica María reveló en entrevista para el programa Ventaneando que Angélica Vale ha sufrido el rechazo de varios productores televisivos desde que era niña.

Desconcertada por la forma en que su hija ha tenido que luchar contra viento y marea en el mundo del espectáculo para obtener trabajo, la actriz y cantante de 75 años confesó:

“Tal vez era porque es mi hija, no entiendo qué fue. Es tan doloroso ver cómo ha llorado, cómo ha sufrido, gracias a eso es una persona fuerte y es una mujer sensacional”.

De la misma forma, la llamada “Novia de México” destacó los talentos que tiene La Vale. “Es una actriz maravillosa, hace comedia, hace drama, imita, canta, está loca, es divina es una maravilla Angélica y sin embargo está muy desperdiciada”.

Y para no dejar duda que el rechazo hacía su hija es desde la infancia, Angélica María destacó: “desde Chiquilladas ella decía ‘yo puedo hacer eso mamá ¿por qué no me llaman?’, y les decía lleven a mi hija, no la llevaron nunca, nada, de verdad fue muy doloroso verla llorar tanto”.

Por ahora, Angélica Vale sigue radicando en Estados Unidos junto a su esposo e hijos y trabajando en un programa de radio para ayudar a los gastos de su pareja, pues de acuerdo a Angélica María, la vida es tan cara es ese país que a la actriz no le alcanza el suelo de su marido para poder subsistir.