Armie Hammer va a salir del confinamiento irreconocible

Algunas celebridades están aprovechando el período de aislamiento provocado por la crisis del coronavirus para seguir entrenando desde casa y adquirir habilidades nuevas, como aprender a tocar un instrumento o estudiar un idioma extranjero, pero salta a la vista que Armie Hammer no pertenece a esta categoría.



Por norma general, el intérprete es uno de los hombres más elegantes en cada alfombra roja que pisa y de ahí que a sus fans les esté resultando tan chocante verle vestido de manera muy 'informal', por llamarlo de alguna manera, en las últimas semanas.



El actor acaba de compartir una nueva imagen en las Stories de su Instagram sacada durante la cuarentena que él está pasando junto a su familia en las islas Caimán después de que la pandemia les sorprendiera allí de vacaciones.



"Día 1348 de la cuarentena: He abierto una cerveza, me he puesto un kaftán y he empezado a freír unas bolas de macarrones con queso a las nueve y media de la mañana. Qué se le va a hacer", ha escrito junto a la foto.