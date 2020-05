Aseguran que esposo de Karla Panini le está siendo infiel con una conductora

Tras la polémica que se ha reavivado en el caso de Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna, imágenes de Panini dando su testimonio en una iglesia cristiana han salido a la luz.

Me convertí en la mejor comediante, tenía el show más polémico y divertido de todo México, era la mejor en eso. No me importaba si daba un buen ejemplo a mi hijo, había mucha fama y dinero. Me perdí. Había fama, divorcios, depresiones, antidepresivos, aplausos, vanidad, lujuria, mentiras, chismes, soberbia y poder”, se escucha decir a Panini.