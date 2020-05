Desmiente a su hijo

Silvia Pinal salió en defensa de su empleada doméstica luego de darse a conocer que Luis Enrique Guzmán la había despedido por tener en condiciones insalubres el hogar de la primera actriz. En entrevista para el programa “Sale el Sol”, la también conductora aclaró que hasta este momento Doña Mari continúa trabajando con ella a pesar de las declaraciones de su hijo Luis Enrique.

“Todavía sigue aquí, no hay manera de correrla, aquí está tranquila y feliz”, subrayó. Y aclarando el motivo por el que su empleada no fue despedida, La Pinal agregó: “mira, no se trata de cariño, se trata de muchas cosas, yo necesito una persona que me ayude, y ella necesita dinero para trabajar, entonces ella trabaja y yo le pago, así de sencillo”. Sobre si ya le indicó a su empleada las labores que debe hacer, mismas que de acuerdo a Luis Enrique no desempeña adecuadamente, la primera actriz replicó: “no, no le tengo que decir que limpie y lo que haga… ni que fuera

NO OPINA DEL PLEITO DE ALEJANDRA Y FRIDA

Por otro lado, Silvia Pinal evitó brindar alguna declaración con respecto al pleito que mantiene Alejandra Guzmán con Frida Sofía. “Yo en eso no me meto, tengo mucho respeto por mi hija, y pues espero que arregle las broncas”. Finalmente, Doña Silvia aseguró que no ha tenido ningún contacto con su nieta Frida.