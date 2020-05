‘NY va a saber quién soy’

Laobra“The way she spoke” le da tres nominaciones importantes en el teatro de Nueva York El Universal / EL DIARIO

Cuando en julio del año pasado Kate del Castillo debutó en el Minetta Lane Theatre, en el circuito Off-Broadway, con la puesta en escena “The way she spoke”, obtuvo la mejor crítica de su carrera: “mi papá (Eric del Castillo) me dijo: ‘acabo de ver una verdadera actriz en el escenario’, eso viniendo de un actor como él me hizo muy feliz”. Meses después, el esfuerzo que hizo con esta puesta en escena es reconocido por la crítica y los expertos de la meca del teatro con tres nominaciones a tres premios muy importantes: Lucille Lortel a la Exposición individual excepcional; Drama Desk en la categoría Actuación destacada en solitario y el Drama League Awards a Actuación.

“Estas nominaciones me dan emoción. Los premios yo siempre digo que alimentan el ego, pero también es un reconocimiento a tu trabajo, y miren que yo no la pasé bien en el proceso porque el teatro es muy solitario, más en una ciudad que no es la tuya, en otro país, con otro idioma que no es el natal, es duro; pero me da mucha satisfacción y orgullo ser la primera mexicana en lograrlo, porque creo que en México necesitamos buenas noticias que eleven el espíritu”.

UNA OBRA DESAFIANTE

Para Kate, esta obra, escrita por Isaac Gómez y que aborda la historia de las muertas de Juárez, fue desafiante para ella en todo sentido, porque no se sentía lista para un proyecto así, donde da vida a 14 personajes, y hasta, asegura, se arrepintió de haber aceptado. “Yo hago esto porque es lo que me da de comer, porque es lo que más amo en esta vida y es lo único que sé hacer. Nunca hago un proyecto pensando: me van a dar un premio, o seguro después de esto voy a tener una estabilidad económica y de trabajo. Hace mucho tenía esas expectativas pero luego no pasa nada, pero por lo menos ahora el mundo del teatro de Nueva York va a saber quién soy”.