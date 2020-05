Pandemia afecta su estado de ánimo

- La actriz Reese Witherspoon no ha dudado en sincerarse sobre los momentos de mayor vulnerabilidad que está viviendo durante estas semanas de confinamiento doméstico y, por supuesto, a cuenta de la evolución de la crisis del coronavirus tanto a nivel sanitario como económico.

De hecho, en su última entrevista para la cadena CBS, la protagonista de “Big Little Lies” ha reconocido que, en ocasiones, se ve sobrepasada por los niveles de ansiedad y frustración que está experimentando en relación con los entresijos de la pandemia, hasta el punto de tirarse al suelo y llorar desconsoladamente.

“Cuando no puedo más, me tiro al suelo y me pongo a llorar. O me quedo dentro del coche llorando sin parar. Sí, hay ocasiones en las que me siento totalmente abrumada. Estoy abrumada”, ha asegurado en su conversación con el canal estadounidense.