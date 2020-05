Yoshio advirtió sobre peligro del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Yoshio será recordado por ser un artista que hasta el final de sus días cantó y usó su voz para amenizar la cuarentena de miles de personas y por ese amor que sentía al prójimo, no se cansó de compartir recomendaciones y mensajes sobre la importancia de guardar cuarentena y respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias.

A pesar de que el cantante realizó todos los protocolos y cuidados necesarios, de alguna manera el virus entró a su casa y después de 12 días internado en el hospital, ayer perdió la lucha contra el Covid-19.

"Que tal mis queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, a mi querido México, me estoy dirigiendo a todos para no romper esta cadena de concientización ante esta pandemia, el coronavirus que está haciendo estragos en todo el mundo, nosotros tenemos ahorita la posibilidad de poder adelantarnos de alguna manera y poder evitar mucho el contagio, entonces yo lo único que quiero decirles es que no salgan de sus casas y si no tiene qué o para qué salir, entonces no lo hagan, si tienen que ir a comprar víveres pues hay que hacerlo, porque también tenemos esa necesidad…", escribió el intérprete en una publicación de Twitter el pasado 24 de marzo.