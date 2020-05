Celebra 75 años de vida y 50 de carrera

Hay tres palabras que pueden describir --un poco-- a Ana Martín: libre, contracorriente y carácter.

La protagonista de historias emblemáticas en México como “El Pecado de Oyuki”, “Gabriel y Gabriela” y “Muchacha de Barrio”, lleva más de 50 años en pantalla, primero como actriz principal y luego como madre de los nuevos protagonistas: de Salma Hayek en “In the time of butterflies”; de Angélica Rivera en “Destilando Amor”; de Fernando Colunga en “Amor Real” y de Bárbara Mori en “Rubí”; pero tanto su carrera actoral como su personalidad son un deleite para quien la conoce, y hoy, a propósito de su cumpleaños número 75, hacemos un repaso de estos dos aspectos de la vida de esta primera actriz. Ana Beatriz Martínez Solórzano nació en San Cosme (Ciudad de México) en 1945; es hija de Dinah Solórzano y de otro personaje contracorriente en el medio artístico: Jesús Martínez “Palillo”, el rey de la sátira política y de la carpa; por lo que Ana creció viendo a los artistas de esa época, nutriendo su deseo de ser actriz.

No fue hasta que salió de la preparatoria cuando comenzó a trabajar en “Max Factor, las estrellas y usted” y allí comenzó una carrera sin descanso.

Poco después se convirtió en Miss Mundo (a los 17 años), luego en protagonista de telenovelas y hasta en sex symbol, resaltando siempre por ser una mujer sumamente atractiva, inteligente y con un carácter único.

ETAPAS

Para la productora Carla Estrada, hay tres importantes etapas en la vida actoral de Ana Martín. “La primera cuando era chavita chavita y era una belleza, que tenía un cuerpazo; luego, una etapa madura, como cuando hizo “El Pecado de Oyuki”, y otra que yo creo que comenzó con “Amor Real”, la telenovela que produje y que dio inicio con su época de mamá en las telenovelas”, dijo a EL UNIVERSAL. Fuera de la pantalla, Ana Martín se convirtió en una mujer autosuficiente, que nunca quiso tener hijos ni casarse.

De sus parejas nada se sabe. Ella siempre dice que anduvo “con el país entero y con uno que otro extranjero”, y que en sus etapas de soltería se ha dado todos los gustos que quiere, pero eso sí, nunca quiso salir con políticos. La mujer que no quiso salir con un presidente. Su libertad y seguridad para negarse a salir con quien no le apetecía, le costó ser censurada dos veces, una por no querer ir de viaje con una personalidad del mundo del cine y otra por decirle que no a un presidente, como ella misma contó el año pasado a Mara Patricia Castañeda en su formato “En casa de Mara”.

“Pepe Estrada me dijo -cuando hicimos la película “El Profeta Mimí” con López Tarso- ‘¿Negra, qué hiciste? estás en la lista negra’, y le dije que no había querido irme a Los Ángeles con tal, y fue la última película que hice durante cinco años”, contó Martín en esa entrevista.

EXCLUSIVIDAD

Fue Emilio Azcárraga Milmo quien siempre propició que Ana tuviera trabajo, incluso cuando fue puesta en las listas negras, por eso la actriz afirma que tiene “exclusividad de por vida” con Televisa, aunque oficialmente haya dejado de serlo en 2019.

Ese mismo año grabó “Los Pecados de Bárbara” con Televisa, misma que comenzó sus transmisiones en enero de 2020. La periodista Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, aseguró que el espíritu de Ana la convierte en un punto de referencia. “Ana es una mujer formidable; su forma de ser se fue moldeada de acuerdo a su preparación y a la importante inf luencia de su padre “Palillo”.

Siempre ha sido una mujer diferente a las de su generación, revolucionaria, ha aprendiendo a disfrutarse. A ella nunca le importó el qué dirán, y menos ahora. Hoy que tenemos mayores libertades, ella se ha convertido en un punto de partida por demás importante y de gran influencia en esta sociedad, que por momentos raya en la doble moral. Ana es coherente con lo que dice, piensa y hace”. Palillo, sin duda alguna, fue una imagen determinante para la actriz en su forma de ser, y Carla Estrada los recuerda a ambos desde muy pequeña.

“Su papá -Palillo- y mi papá Carlos Estrada Lang eran los mejores amigos, eran amigos de toda la vida, hasta la muerte de Palillo mi papá y su papá fueron los mejores amigos. Yo conozco a Ana desde hace mucho, desde hace mucho ella es amiga de la familia. No te puedo decir que nos consideremos hermanas como tal pero sí muy cercanas, por el amor que se tenían su papá y el mío”.

Cuando Carla comenzó los preparativos de Amor Real (2003), invitó a Ana a integrarse al elenco como Rosario Aranda, madre del personaje de Fernando Colunga.

Esta se convirtió en una de las telenovelas más importantes de la televisión y Carla asegura que el trabajo con ella fue muy bueno.