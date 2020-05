Celebra riéndose de ella misma

1.- CIRUGÍAS

A su corta edad, Anahi incursionó en el mundo de la televisión con constantes participaciones en telenovelas, películas y programas unitarios, permitiendo que su publico la viera crecer a través de la pantalla percatandose de su evidente transformación y aunque en principio negaba haberse sometido a intervenciones estéticas, la diferencia en su rostro y cuerpo eran tan evidentes, que su afán por negarlas daba lugar a burlas y especulaciones, por lo que recientemente se rindió y opto por aceptar que no tiene nada de malo corregir algún aspecto físico si este causa inseguridad, pero advirtiendo que no se debe caer en los excesos.

2.- ANOREXIA Y BULIMIA

La actriz acepto haber sufrido estos trastornos alimenticios durante su adolescencia debido a la exigencia de la pantalla. "Yo lo veía como algo normal porque había que estar muy bonitas para salir en la tele", confesó la cantante. Fue tal la gravedad que le ocasionaron ambos padecimientos, que estuvo a punto de perder la vida a causa de un infarto provocado por su extrema delgadez, pues llego a pesar 35 kilos y pasar hasta 11 días sin comer. Tras este hecho, que sin duda marco su vida, la actriz se sometió a largos tratamientos para recuperar su salud y desde entonces, participa en programas para ayudar a jóvenes que vivan o hayan vivido la misma situación.

3.- ROMANCE CON ANDRÉS GARCIA

En 1999 Andrés García y Anahí compartieron créditos en la telenovela "Mujeres Engañadas", donde interpretaban a padre e hija y formaron una estrecha relación fuera de las cámaras. Pero tras el infarto y los problemas de salud que sufrió la cantante, el actor se la llevo a vivir a su casa con el consentimiento de su padres, desatando especulaciones sobre un romance entre ambos, situación que escandalizo al medio del espectáculo, pues la diferencia de edad era abismal, ya que ella contaba con solo 17 años y el era un hombre de 60, tiempo después Anahí ha declarado estar muy agradecida con el actor y asegura siempre haberlo visto como un padre.

4.- ABUCHEO EN VIÑA DEL MAR

Tras recuperar su salud y vivir una exitosa etapa como integrante del grupó RBD, Anahí retomo su carrera de solista y durante el 2010 participo en la 51 edición del afamado festival "Viña del Mar", donde decidió interpretar el tema "El me mintió" portando un estrafalario vestido de novia corto con medias blancas, pero conforme avanzaba su presentación, la interprete generó un gran impacto negativo entre los asistentes, quienes mientras la veían arrastrándose y contoneándose sobre el escenario con sangre falsa y cuchillos de utileria pegados a su espalda, comenzaron a abuchearla sin clemencia. Finalmente, la cantante no solo salio del lugar sin la codiciada Gaviota de Plata, premio emblemático del festival, si no que fue víctima de duras criticas y burlas por parte de los medios chilenos, que catalogaron su actuación de "mediocre", "mal gusto" y "uno de los mayores bochornos en la historia del evento". Tras dos días de silencio, Anahí salio a dar la cara, aceptando sentirse dolida por los ataques y comentó.

"Acepto las críticas, o que me digan que lo hice fatal, pero cuando alguien lo hace con esa mala leche, gastando 15 minutos en destruir a alguien, es triste".

5.-RIVALIDAD CON BELINDA

Otro de los desengaños para Anahí en su carrera de solista fue la negativa de Pitbull para colaborar con ella y a pesar de que recurrió a sus fans para que bombardear las cuentas del cantante pidiendo un dueto juntos, este rechazo la invitación argumentando que su agenda estaba llena, pero la joven fue sorprendida al enterarse que el cubano acepto sin problema trabajar con Belinda, desatando una aparente rivalidad entre ambas interpretes, misma que se acrecentó cuando Beli inicio romance con el ex novio de Anahi, el empresario Pepe Diaz.

6.- MATRIMONIO CON MANUEL VELASCO

Su enlace matrimonial con el político Manuel Velasco Coello fue todo un escándalo en México, donde se aseguraba que su unión solo era parte de una estrategia publicitaria por parte del ahora gobernador de Chiapas para lograr la simpatía del extracto de la población más codiciado y que todo se trataba de una farsa similar a la del matrimonio entre Angelica Rivera y Enrique Peña Nieto, incluso se llegaron a poner en duda las preferencias sexuales del político y han surgido constantes rumores de crisis durante la relación. Sin embargo y contra todas las predicciones, la pareja ha llegado ya a su quinto aniversario.

7.- INFERTILIDAD A CAUSA DE LA ANOREXIA

Tras su controvertida boda, Anahí inicio la búsqueda de convertirse en madre de forma natural, pero al no quedar embarazada, se dice que a la actriz le preocupaba no poder cumplir su sueño a causa de los daños que sufrio su cuerpo ocasionados por los trastornos alimenticios que padeció en el 2001 y después de mucho intentarlo, al parecer prefirió recurrir a un tratamiento de fertilidad en Nueva York, con el que exitosamente pudo concebir a Manuel, su primer hijo y dos años después se ha convertido en madre por segunda vez, ahora con la llegada del pequeño Emiliano.

8.- SISMO 2017

Anahí volvió a ser blanco de duros comentarios en redes sociales debido a su comportamiento durante la transmisión en directo que hizo desde una zona de desastre a causa del sismo en el 2017. Aunque la primera dama de Chiapas acudió al lugar para prestar ayuda a los afectados, durante el vídeo hizo énfasis en su aspecto personal, situación que enfureció a más de uno.

"Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada, lo que me importa ahorita es ayudar a la gente. Y yo se que ustedes quieren que cante, yo se que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes, pero de verdad eso ahorita no importa", comentó la cantante, quien de inmediato comenzó a recibir miles de comentarios negativos acusándola de frívola y de intentar lucrar con el dolor de los damnificados.

9.- COMIÓ SU PROPIA PLACENTA

La cantante causó revuelo durante el 2019 al presentar su libro "Valiente" donde confesó haber comido su placenta después del parto. Aclarando que se informó mucho sobre el tema y consiente de que es una práctica poco convencional, la actriz decidió sincerarse en su libro y compartir el porque tomo esta decisión y como lo hizo.

"Las propiedades de la placenta lo explicamos muy bien en el libro, esta llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido. Dividimos la placenta en cinco partes, el primer trozo lo bebí de inmediato con un jugo de fresas y frambuesas. Los demás trozos los fui bebiendo en los siguientes dos días", reveló.

10.- RECETA ENFRIJOLADAS

Este 2020 Anahi volvió a ser tendencia, pero ahora en su faceta de cocinera, pues con el tiempo libre que permite la cuarentena, los internautas retomaron uno de sus vídeos, en donde, contando con una producción estilo Master Chef, la primera dama de Chiapas comparte una extraña receta de enfrijoladas, platillo tradicional mexicano, obteniendo un desagradable resultado. De inmediato el vídeo se hizo viral desatando un sin número de criticas y memes en redes sociales e incluso le hicieron su propia piñata, pero en esta ocasión, la cantante lo tomo con humor y se sumo a las burlas.