Devastada: fallece su tío

El período de confinamiento está resultando especialmente duro para Belinda porque le ha obligado a separarse de sus seres queridos: aunque su hermano y ella se encuentran en México, parte de su familia materna se encuentra en España, uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus. Esta semana la estrella del pop ha recibido la triste noticia del fallecimiento de uno de sus familiares, su tío Pepe, por quien había estado muy preocupada debido a su avanzada edad y a que residía además en un centro para mayores.

“Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida... Mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad”, le ha despedido la cantante en su cuenta de Instagram. “Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque no eras el más cariñoso. ¡Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado! Siento un profundo dolor...”.