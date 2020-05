Es hora de cambiar hábitos: Bronco

- "Si todo se queda parado otros tres meses más, sería catastrófico para la economía mundial", opina Guadalupe Esparza, vocalista de Bronco, quien también espera que se haya aprendido la lección que dejó el Covid-19: la humanidad no es invencible y se necesitan cambios en algunos hábitos y costumbres.

"Los que piensan en reactivar la situación en el país, como lo están haciendo en otros países, sin duda alguna debe de ser comprensible, porque haber estado dos o tres meses así obviamente lesiona terriblemente la economía y si esto continúa así, de no hacer absolutamente nada en otros tres meses o cuatro, sería catastrófico para la economía en todo el mundo.

"Es por eso que creo, ya se quieren empezar a activar algunos sectores de trabajo, de industria, claro que con la seguridad total y los protocolos de salud adecuados, aunque yo no tengo la autoridad para que mi opinión sea muy cierta, sólo es mi modo de pensar, es mi punto de vista", aseveró.

El líder de la agrupación mexicana considera que esta crisis sanitaria, enseñó a las personas quiénes son, las limitaciones y vulnerabilidad que tienen como seres humanos; y esa debe ser una razón para aprender de ello y cambiar.

"Tenemos que modificar actitudes pasando esto, inclusive no tenemos que esperar a que pase, es a la voz de ¡ya! Debemos cambiar nuestros hábitos, porque yo creo que el planeta nos está dando una lección y una cacheta con guante blanco y tenemos que responder a eso, a cambiar nuestra conducta como seres humanos, a tratar de remediar las heridas que le hemos hecho al planeta, en todos los aspectos y espero que esto no se nos olvide cuando pase esta pandemia", comentó.

Y a pesar de que aún no existe un antídoto a este virus que ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo, el cantante de éxitos como "Sergio el bailador", "Que no quede huella", "Los castigados" y muchos temas más, considera que hasta el momento la mejor vacuna es cuidarse y seguir con apego las indicaciones de las autoridades sanitarias.

"Hablamos de que no hay una vacuna, pero la única vacuna que tenemos es la de nosotros mismos, de cuidarnos, de mantenernos a la distancia, esa es la vacuna más efectiva en este momento y tenemos que hacer uso de ella hasta que esto termine y no bajar la guardia en ningún momento, que esta batalla aún no se gana pero ahí la llevamos, tenemos que seguir intensificando la seguridad de salubridad entre nosotros", manifestó.