Frida Sofía ahora le dice a su abuelo: "Viejo morboso"

Tras una pasada entrevista en la que Enrique Guzmán se refirió a ella como una "pendeja" por solo dedicarse a hablar de sus conflictos con su madre, Frida Sofía se descarga en contra de él.

Sin duda, el comentario fue hiriente para ella, pues de inmediato publicó una foto en su Instagram ironizando lo sostenido por el actor.

Frida Sofía explicó que al parecer ella no es la única "bipolar" de la familia, pues su abuelo también ha tenido varias contradicciones en su accionar.

"En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum! Y al decir que me apoyó, no fue económicamente, sino con la prensa", contó.