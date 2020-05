Laura Zapata arremete en contra de Paty Navidad y Carlos Villagrán

Laura Zapata envió un contundente mensaje a Paty Navidad y Carlos Villagrán, reconocido como Quico, luego de que los actores aseguraran que el Covid-19 no existe y es parte de una conspiración mundial.

Durante la entrevista que brindó al programa Sale el Sol, la hermana de Thalía dejo ver su postura en contra de Paty y Carlos expresando:

“Paty Navidad como Quico, o sea, no existe (el Covid-19), pues quítate las gafas, quítate la venda de los ojos y no adivines, porque ya el oscurantismo pues pasó, entonces no adivines, infórmate, abre los ojos, ve que está sucediendo… me sorprende muchísimo de las personas que nos dedicamos al arte, porque pues los artistas leemos demasiado, bueno, se supone… bueno, entonces lee, infórmate y además no des opiniones sin bases reales que puedes jalar a alguien que te admira”.