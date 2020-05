Despotrica Ninel contra Giovanni

Ninel Conde sigue luchando por ver a su hijo Emmanuel, luego de que hace más de dos meses su ex pareja y padre del menor, Giovanni Medina, no le permita reencontrarse con él. Después de que Medina asegurara que la última vez que estuvieron juntos la cantante abandonó su casa pasadas las cinco de la mañana y “no precisamente por cuidar a su hijo”, la cantante y actriz respondió:

“Cómo no supera que yo ya no quiero estar con él, que no me gusta, que realmente nunca fue un hombre que me llenó como pareja en la intimidad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”.