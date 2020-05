"La Bebeshita" se someterá a otra cirugía

Daniela Alexis, conocida como "La Bebeshita", reveló los problemas de salud que ha sufrido debido a un mal procedimiento quirúrgico al que se sometió hace tres años para colocarse implantes de senos.

En la entrevista, Daniela Alexis agregó que se someterá a una nueva cirugía para corregir el error, ya que el dolor es demasiado.

La exconcursante de "Enamorándonos" habló con sinceridad sobre la nueva operación que tendrá para corregir su procedimiento e incluso su médico describió con detalle el estado en que se encuentra la joven.

"La Bebeshita" aseguró que comenzó a sufrir complicaciones porque le pusieron los implantes encima del músculo, lo cual provocó que se encapsule el músculo.

"Yo duermo boca abajo, y me sentía muy incómoda, me lastimaba, porque el implante se puso duro. Fui con otro cirujano y me explicó lo que estaba pasando", expuso Daniela, además de revelar que sus problemas comenzaron hace cuatro meses y que en un principio llegó a pensar que era algo normal, idea que cambió cuando su situación "empeoró".