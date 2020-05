Silvia Pinal le manda mensaje a Frida Sofía

Agencia México / El Universal.

Silvia Pinal sigue recuperándose de la operación de cadera a la que fue sometida hace algunas semanas; sin embargo, no ha podido hacer caso omiso a la reciente guerra de declaraciones entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

A pesar de que la matriarca de la dinastía Pinal había optado por mantenerse al margen de la polémica entre madre e hija, esta vez no pudo evitar enviarle a un mensaje a su nieta, y al ser cuestionada en el programa “Hoy” por el motivo del enojo de Frida, doña Silvia comentó:

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”

. Tras varios días de fuertes declaraciones entre Ale y Frida, en este momento ambas han permanecido sin hablar más de sus diferencias; no obstante, la joven dejó en claro que tiene intenciones de escribir un libro para contar todas las malas experiencias que vivió al ser hija de la rockera, hecho que al parecer su famosa abuela no aprueba.

LLAMA ‘VIEJO MORBOSO’ A SU ABUELO

Tras una pasada entrevista en la que Enrique Guzmán se refirió a ella como una “pendeja” por sólo dedicarse a hablar de sus conflictos con su madre, Frida Sofía se descarga en contra de él.

Frida Sofía explicó que al parecer ella no es la única “bipolar” de la familia, pues su abuelo también ha tenido varias contradicciones en su accionar

. “En un inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego ¡pum! Y al decir que me apoyó, no fue económicamente, sino con la prensa”, contó.