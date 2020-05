Andrés García estalla y desmiente que sus hijos lo tengan en el abandono

Andrés García brindó una entrevista para el programa de Venga la Alegría para aclarar la relación actual que mantiene con sus hijos, luego de darse a conocer que el actor había sido abandonado por ellos.

“Eso es una estupidez… yo jamás dije que me tienen abandonado, jamás dije que he andado pidiendo chiche a nadie, y mis hijos son muy independientes, son como yo”, manifestó el ex galán de cine, teatro y televisión.