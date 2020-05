Bruno Mars podría ser hijo de Jackson

A través de las redes sociales ha rondado la teoría de que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. De acuerdo con esta idea, el intérprete de "When I Was Your Man" tiene un gran parecido con el Rey del Pop cuando era joven, además de la similitud que tenía de bebé con el hijo menor de Michael Jackson. Una de las canciones más famosas del también productor cinematográfico fue “Billie Jean”, en la que menciona la frase "pero el niño no es mi hijo".

Peter Pan era el personaje favorito de Michael Jackson, y el verdadero nombre de Bruno Mars es Peter Gene.

Según los internautas, Michael no dio a conocer que tuvo otro hijo debido a que no quería exponerlo ante los medios de comunicación.

El talento musical es otro de los parecidos que tienen ya que consideran que la voz es muy similar. Y otro punto fue la ocasión en la que el músico de 34 años se negó a realizarse pruebas para demostrar si era su hijo de Jackson o no, lo cual hizo más fuerte la teoría.

ADELA Y SAM SMITH

Esta no es la primera teoría que en este tiempo de pandemia se hace viral, hace unos días se hizo viral también una noticia que aseguraba que Adela y Sam Smith eran la misma persona, porque lo que muchos usuarios de la red del pajarito se dieron a la tarea de dar sus razones del por qué estos dos famosos de la música son la misma persona