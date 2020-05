El "regalo" de la NASA a Britney Spears

CIUDAD DE MÉXICO.- El tiempo vuela y eso le ha pasado a uno de los discos más exitosos de la cultura pop, "Oops!... I Did It Again", pues este sábado cumplió 20 años y para ello la cantante Britney Spears evocó de forma divertida al video de la canción que da nombre al disco, donde ella está en el espacio y tiene contacto con un astronauta.

"Oye, NASA... recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y sólo quería decir... ¡aww, no te hubieras molestado! ¡Diviértete allá arriba., NASAPersevere!".

Esto provocó la respuesta era de la NASA, pues a través de la cuenta de Twitter de la misión Perseverance le enviaron un alegre comentario a Britney. "¡Sí! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero sabes que bajé hasta allá y las conseguí para ti", respondió.