Muere el legendario actor Fred Willard

El comediante Fred Willard falleció el sábado a los 86 años de edad. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. Su hija Hope confirmó la triste noticia al portal estadounidense TMZ.

"Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho, lo extrañaremos para siempre".

Fred Willard, cuatro veces ganador del premio Emmy, apareció en películas como "Anchorman" y "This is spinal tap" y programas de televisión como "Modern Family", programa que terminó recientemente. "Fred Willard fue la persona más divertida con la que he trabajado. Era un hombre dulce y maravilloso",