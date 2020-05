Pepe Aguilar le habla claro a Natanael Cano: "Yo no tiro indirectas"

Tras la polémica con el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, Pepe Aguilar apareció en sus redes sociales para recordar un año más del natalicio de su padre, Antonio Aguilar, y de paso mostrar su postura ante el escándalo que se armó.

El cantante de música regional mexicana mostró un video donde se le ve con un sombrero, lentes oscuros, una camisa floreada de mangas cortas, y escuchando canciones de su padre, como "Peregrina", reveló que hoy cumpliría su progenitor 101 años de vida y platicó sobre la carrera artística.

Tras de esto, Pepe aprovechó en compartir algunas de las enseñanzas que le dejó Don Antonio, del cual aseguró que nunca le faltó al respeto a nadie y que siempre fue recto y honesto. Que fue un hombre admirable y de mentalidad abierta, que nunca se agachó y que sólo le rendía a sus valores.

"Yo no tiro indirectas, el otro día escribí algo en Instagram y luego, luego, todo el mundo... ¡Cállense! por favor, yo no estoy tirando ninguna indirecta a nadie. Yo soy muy directo y ese es mi problema...".

"Él jamás (Antonio Aguilar) en la vida nos hizo sentir que éramos mejor que nadie, jamás en la vida nos hizo sentir que por tener dinero o por tener fama o poder, eras mejor que nadie, pero eso va para allá y para acá, porque entonces te haces medio irrespetuoso, porque como todo mundo le rinde a esa madre, como todo mundo está acostumbrado a no hablar con la verdad, entonces güeyes que no le rinden al dinero, que no le rinden a la forma y que no le rinden al poder, y que están acostumbrados a hablar con la verdad, ah no, pues son pinches monstruos, irreverentes, creídos y engreídos, quién se creen, luego los andan hasta matando", comentó.