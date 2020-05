Truenan Yatra y Tini Stoessel

Sebastián Yatra se sinceró ante sus millones de seguidores y confirmó que su relación amorosa con Tini Stoessel había terminado.

"Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón, gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho".

Por su parte la cantante, actriz y modelo argentina Tini Stoessel, compartió el mismo comunicado en sus redes sociales, para informar a sus respectivos fans que su noviazgo con el cantante colombiano Sebastián Yatra había terminado. ¿Por qué se separaron? Millones de seguidores de ambos artistas se preguntan por qué vino la separación, a lo cual algunos ya han dado como respuesta que se debió la cantante mexicana Danna Paola fue la causante y la consideran la "manzana de la discordia".

Usuarios de Twitter han viralizado un fragmento de un anterior Instagram Live de Danna Paola, donde canta su éxito "Mala fama", donde originalmente dice, "que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no, yo duermo sola en mi cama".

Pero en su live la también actriz dice: “Que si me fui con Maluma, no, que si con Yatra, con Yatra si me fui”. Ante esto muchas personas han asegurado que Danna Paola se metió en la relación amorosa entre el colombiano y la argentina

¿De dónde se conocen Danna Paola y Yatra?

Danna Paola dio a conocer hace tiempo que ella y Sebastián estaban trabajando en una colaboración musical.

“Hemos estado componiendo y hablamos hace poco, estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. Me emociona muchísimo, así que estén pendientes, se viene algo pronto”, contó en su momento la cantante en entrevista para TNT América Latina.

Hasta el momento Danna Paola no ha comentado nada sobre estos rumores que la señalan como la “manzana de la discordia”.