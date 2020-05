Exige cambio de líderes en su país

Ricky Martin manifestó su sueño de equidad, amor y empatía durante el discurso de apertura de la vigilia del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad en el marco del Día Internacional Contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. El cantante envió un contundente mensaje a las autoridades de Puerto Rico, haciendo un llamado al amor, así como a la búsqueda de nuevos “líderes para todos los puertorriqueños”.

BUSCA IGUALDAD

“Nos resistimos al trato distinto, al desdén colectivo y por supuesto, estamos incluyendo a las autoridades y al gobierno. No podemos seguir viviendo o mejor dicho, sobreviviendo en una telaraña de odio”. Subrayó que no quitará el dedo del renglón en su búsqueda de la igualdad. “En la lucha estoy y estaré presente, porque mi sueño es la equidad. No permitamos que la aversión se imponga sobre el amor y la empatía”.