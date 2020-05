Giovanni Medina golpeaba a Ninel

- Ninel Conde sigue peleando por recuperar a su hijo Emmanuel, mismo al que no ha podido ver desde hace más de dos meses debido a que su ex pareja y padre del niño, Giovanni Medina, no le permite verlo. En entrev ista para el programa “Despierta América”, el llamado “Bombón asesino” reveló varios detalles de los abusos psicológicos y físicos que vivió a manos de su ex.

“Él decía que yo estaba rodeada de gays, que era la reina de los gays, que mi hijo no podía estar cerca de los gays porque lo iban a volver gay, que lo iban a violar, tiene un odio, una homofobia a los gays”, contó.

Posteriormente, Ninel reflexionó sobre su relación y explicó: