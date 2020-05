Justin debió llegar virgen al matrimonio

- En su momento, Justin Bieber reconoció que una de las razones por las que se casó con su esposa Hailey en una ceremonia civil antes de contraer matrimonio de nuevo en una boda religiosa un año más tarde fue la perspectiva de volver a mantener relaciones sexuales, de lo que se deduce que la pareja había decidido “esperar” a convertirse en marido y mujer.

Antes de reconciliarse con la modelo en 2018, el cantante había abrazado el celibato mientras trataba de dar un giro a su vida para resolver ciertos problemas personales, que incluían una dependencia tóxica del sexo.

En retrospectiva, Justin está convencido de que se habría ahorrado muchos dolores de cabeza si se hubiera mantenido virgen hasta el matrimonio y, en gran medida, desearía haberlo hecho.

“Hay muchas cosas que cambiaría. No me arrepiento de nada, porque creo que aprendes de todas las cosas que te pasan y eso te convierte en la persona que eres a día de hoy. Si pudiera dar marcha atrás y no enfrentarme a todo ese dolor y esas dificultades que experimenté, probablemente me habría reservado hasta el matrimonio”, ha confesado la estrella del pop en el programa que rueda junto a su esposa para Facebook.