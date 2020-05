Madre de Vadhir asegura que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

A escasas semanas de que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo dieran detalles del inicio de su romance, la que tiene otra versión de los hechos es Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez.

Prince decidió hablar de su relación con Eugenio durante la charla que sostuvo con su famoso hijo para un video en YouTube, momento en que reveló las razones por las que se separó del comediante a tan solo 5 meses del nacimiento de Vadhir.

Previo a esta declaración, la bailarina y cantante relató la forma en que conoció a Eugenio durante un concurso de belleza en Puebla. “Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”.

Y para dejar claro que su romance no fue fugaz, Silvana subrayó: “Yo no tomo, así que no fue una noche de copas una noche loca... incluso un año antes tristemente perdí a otro bebé del mismo papá”.

Acto seguido, habló del momento que provocó su ruptura con el también productor de cine.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano, yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”.

Inmediatamente surgieron los cuestionamientos de Vadhir sobre la diferencia de edad que tiene con su medio hermano José Eduardo, a lo que Prince destacó: “Tú tenías cinco meses de nacido, cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

No obstante, el paso de los años hizo que la relación entre Eugenio y Silvana se hiciera cordial, inclusive en este momento la artista subrayó que le guarda un profundo afecto y aplaudió que su ex tenga una mejor relación con sus hijos.

“Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, confesó.