No desea volver a ser mamá

Marlene Favela no confirma o niega su separación de George Seely.Instagram / EL DIARIO

En medio de los rumores de ruptura con el padre de su hija, George Seely, Marlene Favela reveló que luego de convertirse en madre de Bella no tiene intenciones de tener más descendencia. En entrevista para el programa “Hoy”, la actriz mexicana aseguró que la llegada de su hija le cambió tanto la vida, que no puede pedirle más a la vida, por lo que no piensa en darle un hermanito a Bella.

“No, no… Bella llega a mi vida a llenar cada espacio, me siento plena como mamá, la veo, ilumina mi vida, es mi universo ahora, la vida me transformó por completo cuando ella llegó, pero creo que ya con ella es suficiente, ya sería mucho pedirle a Dios”.

Aunque la artista no ha confirmado ni desmentido su truene con George Seely, por ahora Marlene ha dejado claro que al menos no tiene intención de agrandar su familia.

Cabe mencionar que las especulaciones sobre el supuesto rompimiento de la pareja se hicieron más fuertes luego de que el australiano dejara de seguirla en Instagram, además de borrar todas sus fotos junto a ella. Por su parte, la última foto que Marlene tiene con él empresario de origen libanés es del pasado mes de diciembre.