Pilar Pellicer no estuvo aislada

Luego de que este fin de semana se informara del deceso de la primera actriz Pilar Pellicer, su hija y también actriz Ariane Pellicer rompió el silencio revelando varios detalles de la muerte de su famosa madre.

“Pilar entró (al hospital) porque tuvo un derrame cerebral y llegando le hicieron los exámenes, y dijeron derrame cerebral, no es coronavirus, la pusieron en un cuarto, el examen del coronavirus se tarda tres días. Cuando ya salieron los resultados, sí era coronavirus, nos quedamos helados, porque llevaba dos meses encerrada, solo la saqué hace 8 días porque tenía una infección intestinal y la llevé al doctor, creo que ahí fue donde lo agarró, así que viejitos no salgan, si están enfermos o algo, que vaya el doctor a verlos a ustedes”.

Posteriormente, Ariane confesó en entrevista para el programa “Sale el Sol” que ahora tanto ella como su hija permanecerán aisladas y en espera de los resultados de posible contagio de Covid-19.

ARIANE E HIJA ESTARÁN AISLADAS

“Tenemos que esperar, porque no la habíamos visto dos meses, yo la vi el día de las madres de lejos y con la mascarilla, entonces tenemos que esperar, porque ahora sí la vimos, que… ¡qué bueno que nos pudimos despedir de ella!, que no la agarraron y la tuvieron aislada”. Acto seguido, Ariane relató los últimos momentos de vida de su madre. “Ella no sintió nada, ella desde el momento que le dio esto, que fue después de desayunar, se subió, se durmió, y dormidita se fue, no sufrió”.