Jacqueline Bracamontes reveló que este tiempo de confinamiento junto a su familia la ha hecho pensar en un nuevo proyecto en el que incluiría a toda su familia. Durante la charla que sostuvo con el conductor Jomari Goyso, la actriz aseguró que en estos momentos en que ha tenido que convivir las 24 horas del día con sus hijas y esposo, es que pensó en la idea de hacer un reality show, el cual se titularía: “Keeping up with the Fuentes Bracamontes”.